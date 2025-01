ପ୍ରୟାଗରାଜ: ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ମହାକୁମ୍ଭରେ ୭୩ଟି ଦେଶର କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁଥିବା ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନେ ଏକାଠି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଫେବୃଆରୀ ୧ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମେଳା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କିରଣ ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।

ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଅବସରରେ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁଥିବା ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି।

#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh: Mesmerising visuals of the drone show being organised in the Maha Kumbh Mela.



(Video: UP Information Department) pic.twitter.com/zrzVeLj7k8