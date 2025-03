କରାଚି: ପାକିସ୍ତାନର କରାଚିର ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି-୨୦୨୫ର ଗ୍ରୁପ୍-ବିର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଥିଲା।

England in big trouble after being reduced to 129/7 in 26 overs 😬 #ChampionsTrophy # SAvENG ✍️: https://t.co/6ppCgdfPpj pic.twitter.com/MUXngMatCJ

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋଲିଂର ସାମ୍ନା ନକରି ପାରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବେନ ଡକେଟ ୨୪ ରନ୍ କରିଥିବାବେଳେ ଜୋ ରୁଟ୍ ୩୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ୧୯ ରନ୍, ଜୋସ ବଟଲର ୨୧ ରନ୍, ଜେମି ଓଭରଟନ୍ ୧୧ ରନ୍, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ୨୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

Joe Root and Harry Brook get England going with some exquisite batting ⚡#SAvENG #ChampionsTrophy



