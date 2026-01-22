ପ୍ରୟାଗରାଜ: ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲିଥିବା ମାଘମେଳାରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଅବିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଏବେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମେଳା ପ୍ରାଧିକରଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସ୍ୱାମିଜୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁବିଧା ବାତିଲ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇନାହିଁ ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମେଳାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏହି ନୋଟିସ୍ ହେଉଛି ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ନୋଟିସରେ କ’ଣ ଅଛି ଅଭିଯୋଗ?
ନୋଟିସରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଜାନୁଆରି ୧୮ ତାରିଖ ଦିନ ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ୱାମୀ ଅବିମୁକ୍ତେଶ୍ବରାନନ୍ଦ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପଣ୍ଟୁନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ନମ୍ବର ୨ ଉପରେ ବାରିକେଡ଼୍ ଭାଙ୍ଗି ସଙ୍ଗମ ଉପର ମାର୍ଗରେ ବିପୁଳ ଭିଡ଼ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଗାଡିରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମେଳାରେ ଦଳାଚକଟା ହେବାର ପ୍ରବଳ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା।
୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍
ଏହି ନୋଟିସରେ ମେଳା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ଅବିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ମାଗିଛନ୍ତି। ନୋଟିସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମି ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାଘ ମେଳାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦକୁ ନେଇ ଆଇନଗତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
ପ୍ରୟାଗରାଜ ମେଳା ପ୍ରାଧିକରଣ ସ୍ୱାମୀ ଅବିମୁକ୍ତେଶ୍ବରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ଦୁଇଟି ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି। ଜାନୁଆରି ୧୯ ତାରିଖରେ ପଠାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନୋଟିସରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ତିନି ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଦେଶକୁ ଦର୍ଶାଇ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରି ୧୮ ତାରିଖର ପ୍ରଥମ ନୋଟିସରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷେଧାଦେଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଜାନୁଆରି ୧୯ ତାରିଖର ନୋଟିସ୍ ଉପରେ ୮ ପୃଷ୍ଠାର ବିସ୍ତୃତ ଉତ୍ତର ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାମୀ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ
ଜାନୁଆରି ୧୮ ତାରିଖର ଏହି ନୋଟିସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣି ନ ଥିଲୁ ଯେ ଆଉ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଜବାବ ଦେବୁ। ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ନିଜ ଦୋଷରୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ନୋଟିସ୍ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଜାନୁଆରି ୧୯ ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସ୍ ସେହି ଦିନ ଆଶ୍ରମର ଫାଟକରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରି ୧୮ ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା କଠୋର ନୋଟିସ୍ ତିନି ଦିନ ପରେ ଜାନୁଆରି ୨୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଘ ମେଳାରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: 40 crore jobs: ୪୦ କୋଟି ଚାକିରି ପାଇଁ ୧୨୦ କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ