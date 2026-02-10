ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ନେଇ ବଢୁଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଏମ୍ ଏମ୍ ନରବଣେ ଆଜି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶକ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ର ଏକ ବିବୃତିକୁ ପୁନଃ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ହାଉସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗତକାଲି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରି କହିଥିଲା ଯେ ଜେନେରାଲ୍ ନରବଣେଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ‘ଫୋର୍ ଷ୍ଟାର୍ ଅଫ୍ ଡେଷ୍ଟିନି’ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶନ ଅଧିକାର ଏହା ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:୨୫ ମିଟର ପିସ୍ତଲରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲେ ମନୁ
ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ଅନଧିକୃତ କପି ପ୍ରଚାର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସଂସଦରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବଢୁଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିବୃତି ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକାଶନରୁ କିଛି ଅଂଶର ବେଆଇନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାମଲାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ସୋମବାର କହିଛି ଯେ ପୁସ୍ତକର କିଛି ଅଂଶର ନକଲ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହା ନିଜର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କମ୍ପାନି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁସ୍ତକର କୌଣସି କପି ପ୍ରକାଶିତ, ବଣ୍ଟନ, ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉପାୟରେ ବି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ।
ପୁସ୍ତକର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ
ବିବୃତିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳନରେ ଥିବା ପୁସ୍ତକର କୌଣସି କପି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଡିଜିଟାଲ, ପିଡିଏଫ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରସାର ହେଲେ ତାହା ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦରେ ପୁସ୍ତକର କିଛି ଅଂଶର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ସରକାରକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଘେରିବାରୁ ଅପ୍ରକାଶିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ । ନରବଣେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ୨୦୨୦ରେ ଲଦାଖରେ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ବିବାଦ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଅପେକ୍ଷା ନରବଣେଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ