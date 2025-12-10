ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ଭିସା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆଇନ ଆଣିଛି। ଏପରି କରି ଆମେରିକା H-1B ଭିସା ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳ (H-4 ନିର୍ଭରଶୀଳ)ଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି।
ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ରୁ, ସମସ୍ତ H-1B ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲର ଗୋପନୀୟତା ସେଟିଂସ୍ 'ସାର୍ବଜନୀନ'କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେରିକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ୍ ଯାଞ୍ଚ୍ ହେବ।
ଏହି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିସା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଏହି କଟକଣାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାସନ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସାକ୍ଷାତକାର ସ୍ଲଟ୍ ହଠାତ୍ ବାତିଲ ହେବା ଭାରତରେ ହଜାର ହଜାର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି।
ଆମେରିକାର ନୂଆ ଭିସା ନିୟମ
ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ ନୂତନ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, H-1B ଏବଂ H-4 ଭିସା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଉପସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଯାଞ୍ଚକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲର ଗୋପନୀୟତା ସେଟିଂସ୍ 'ସାର୍ବଜନୀନ' କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ନିୟମ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ର (F/M ଭିସା) ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପରିଦର୍ଶକ (J ଭିସା) ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ H-1B ଏବଂ H-4 ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରବାସନ ନିୟମକୁ କଠୋର କରିବା ନୀତିର ସର୍ବଶେଷ ଅଂଶ।
ଭିସା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ
ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହି ନୂତନ କଠୋରତାକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିସା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଭାଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନାକୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିସା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକାର ଭିସା ଏକ ସୁବିଧା, ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ।
ଭାରତରେ ଭିସା ସାକ୍ଷାତକାର ସ୍ଲଟ୍ ରଦ୍ଦ
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ (ଯେପରିକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ)ରେ ଭିସା ସାକ୍ଷାତକାର ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ହଠାତ୍ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଆବେଦନକାରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ସ୍ଲଟ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ପରିବାର ବିଦେଶରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଭଳି ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।
H-1B ଭିସା ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନୂତନ ଫି ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେରିକାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା H-1B ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ନୂତନ H-1B କାର୍ଯ୍ୟ ଭିସା ଉପରେ ୧୦୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଘୋଷଣା ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ H-1B ଭିସା ଧାରକଙ୍କ ସର୍ବବୃହତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି।