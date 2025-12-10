ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ପୂର୍ବତନ କେସିଆରଗଞ୍ଜ ସାଂସଦ ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ଶରଣ ସିଂ ଏଆଇଏମଆଇଏମ ସଭାପତି ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିବୃତି ଦେଇ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ଶରଣ ସିଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସିଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ହିନ୍ଦୁ। ସେମାନେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। କିଛି ଲୋକ ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ଶରଣ ସିଂହଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ, ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ଶରଣ ସିଂହ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି,ଯଦି ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ତେବେ କ'ଣ ଏହା ପାକିସ୍ତାନରେ ଗାଇବ? ସେ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଜାଣିଶୁଣି ଦେଶକୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଛି ଯାହା ଦଳର ପତନର କାରଣ ହୋଇଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଭାରତରେ ଥିବା ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିନ୍ନାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ରହିଥିବା ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ।
ଆମର ସମ୍ବିଧାନ 'ଆମେ ଲୋକ' ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ
ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ଶରଣ ସିଂହ ଓୱାଇସିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମର ୧୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀରେ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ 'ଆମେ ଲୋକ' ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଲେଖାଯାଇଛି 'ଚିନ୍ତନର ସ୍ୱାଧୀନତା'।
କାହାକୁ ନିଜ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ
ନିଜର ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟିଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି କିମ୍ବା ପାଠ ସହିତ ବାନ୍ଧିବା ଭୁଲ୍। ସରକାର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଏବଂ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ, ଓୱାଇସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟାର୍ଗେଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଛି
ସୋମବାର ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ଗୃହରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଦଳ ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି।
ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାପୁ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କରାଯାଇ ନଥିଲା?' ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 'ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଜିନ୍ନା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଉସୁକାଉଛି।