ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ସହିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାୟୁ ସମରାଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ବ୍ୟାପକ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସାମରିକ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା।
ଏହି ବିମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) ଏହାର ସୁଖୋଇ-30MKI ଏବଂ ଜାଗୁଆର ଲଢୁଆ ବିମାନ ନିୟୋଜିତ କରିବ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ IL-78 ଏୟାର ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଏବଂ ଏୟାରବୋର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (AEW&C) ବିମାନ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ବିମାନ ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗର ଏବଂ ନାଲିଆ ଏୟାରବେସ୍ ରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Rashtriy Suheldev Sena(RSS): ସେନା ପରି ୟୁନିଫର୍ମ: କାନ୍ଧରେ ହଳଦିଆ ବ୍ୟାଜ୍ ହାତରେ ବାଡ଼ି: ରାଜଭରଙ୍କ ଆରଏସଏସ ସେନା
ସମରାଭ୍ୟାସ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ
ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଅଲ୍ ଧାଫ୍ରା ବାୟୁସେନା ଘାଟିରୁ ରାଫେଲ୍ ଏବଂ ମିରାଜ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ ବିମାନ ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତ ଡିସେମ୍ବର ୧୦ ଏବଂ ୧୧ ରେ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚୀରୁ ୨୦୦ ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ (NOTAM) ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ତିନି ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଡେଜର୍ଟ ନାଇଟ୍ ନାମକ ଏକ ସମାନ ବାୟୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ।
ସାମରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ
ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷକରି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଏ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଅଂଶୀଦାରମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ, ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଏବଂ ବହୁପାକ୍ଷିକ ଅଭ୍ୟାସ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ, ରଣନୀତି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ୟୁଏଇର ନୌସେନା ଜୁନ୍ ୨୦୨୩ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଅଣ-ପାରମ୍ପରିକ ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୨ରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ, ତିନି ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶ ସମେତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:CDF Munir Warns India: ପୁଣି ଭୁକିଲେ ମୁନିର: ଭାରତ କୌଣସି ଭ୍ରମରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କଠୋର ହେବ
ମେ’ ମାସରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରେ, ଭାରତର ନୌସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ସେନା ନିୟମିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ସେବା ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସେନା ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏକ ମିଳିତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ମାସରେ, ଅପରେସନ୍ ତ୍ରିଶୂଳ ନାମକ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ଅଭ୍ୟାସ ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ସହିତ ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଅଭିଯାନକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିଥିଲା।