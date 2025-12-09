ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (CDF) ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଷଣରେ, ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ସାମରିକ ଶାଖା ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି।

CDF ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଷଣରେ, ଅସୀମ ମୁନିର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତର ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେବ।

ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁନିର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ କୌଣସି ଭ୍ରମରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ତୀବ୍ର ହେବ। ମୁନିର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଐତିହାସିକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି,ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନାକୁ ଏକୀକୃତ କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା।

ମନେ ପକାଇଲେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର 

ବଢୁଥିବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମୁନିର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ତିନୋଟି ସେବାକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ସମୟରେ, ଅସୀମ ମୁନିର ପୁଣି ଥରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ସେନାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ "କେସ୍ ଷ୍ଟଡି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ହାତରେ ପରମାଣୁ ପାୱାର ବଟନ୍

ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ନୂତନ ପଦବୀ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ କମାଣ୍ଡର ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଯାହା ଦେଶର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ପରିଚାଳନା କରେ। ଏହା ମୁନିରଙ୍କୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ସାଇବରସ୍ପେସ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗନେଟିକ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍, ସ୍ପେସ୍, ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଆଇ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ତେଣୁ, ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଯୁଦ୍ଧର ନୂତନ ଚାହିଦା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡିବ।

ଏହି ସମାରୋହରେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ ଜାହିର ଅହମ୍ମଦ ବାବର ସିଦ୍ଧୁ ଏବଂ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ନାଭିଦ ଆଶ୍ରଫଙ୍କ ସମେତ ତିନୋଟି ସେବାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।