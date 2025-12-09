କାନବେରା: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ରକ୍ଷା କରି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଶୈଶବ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ପିଲାମାନେ ଶୈଶବ ଫେରି ପାଇବେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ଏହି ନିଷେଧକୁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ "ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଶୈଶବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ନିଷେଧ ବୁଧବାରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଫେଡେରାଲ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ଟିକଟକ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସମେତ ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ତାଲିକାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଛି।
କ୍ଷତିକାରକ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ସୁରକ୍ଷା
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏକ ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ୧୦ ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସର ୯୬% ପିଲା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାବେଳେ ୧୦ ଜଣରୁ ସାତ ଜଣ କ୍ଷତିକାରକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେପରିକି ମହିଳା ବିଦ୍ବେଷ, ହିଂସାତ୍ମକ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ବିକାର ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ନେବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ଆଲବାନିଜ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆଲଗୋରିଦମ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫିଡ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚାପ ସହିତ ବଢ଼ିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବେ ଜରିମାନା
ଏହି ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିଷେଧ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ।
ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୪୯.୫ ନିୟୁତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୩୨.୮ ନିୟୁତ ଡଲାର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବୟସ ଯାଞ୍ଚ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେବ।