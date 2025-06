ମୁମ୍ବାଇ: ହିନ୍ଦୀକୁ ତୃତୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ସହିତ,ଏମଏନଏସ ମୁଖ୍ୟ ରାଜ ଠାକରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ, ମହା ବିକାଶ ଅଘାଡିର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାୟୁତି ସରକାର ପଛକୁ ହଟିବା ପରେ, ବିଜେପି ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ଏବେ ଊଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳ ଶିବସେନା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ବିଜେପିର ଏହି ଅଭିଯୋଗର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତତ୍କାଳୀନ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପଢି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସଙ୍କ ବାପା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି।

ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ନଥିଲେ।

ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତତ୍କାଳୀନ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଗଠିତ ଡକ୍ଟର ରଘୁନାଥ ମାସେଲକର କାର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ରିପୋର୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ।

VIDEO | Mumbai: Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut (@rautsanjay61) addresses a press conference. He says, "They all have lost their mental balance... whether it is Dada Bhuse, CM Devendra Fadnavis, Deputy CM (Eknath Shinde). This decision has been imposed by the Centre, this is… pic.twitter.com/LTjFXeSWRV