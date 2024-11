ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍‌ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଗୁପ୍ତଚର ରିପୋର୍ଟ ପରେ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତଚର ରିପୋର୍ଟରେ ଫଡନାଭିସ୍ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।

ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଫୋର୍ସ ୱାନର ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ ରୁ ୧୨ କମାଣ୍ଡୋ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନାଗପୁରର ଫଡନାଭିସ୍‌ଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଏହି କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।

ଅନେକ ଥର ଏହା ଘଟିଥାଏ। ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ପାର୍ଟିର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅଛି। ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ବିଜେପି ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଫଡନାଭିସ୍ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।

Nagpur | On BJP rebels, Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis says "They (rebels) are also our own people, it is our duty to make them understand, sometimes there is a lot of anger but they have formed their mindset in the larger interest of the party, I am confident that we… pic.twitter.com/7hyNHDZ0kH