ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି ପରେ କମ୍ପାନିର ଜଣେ ମହିଳା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ଘରୋଇ ଆଇଟି କମ୍ପାନିର ସିଇଓଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଇଓ ଜିତେଶ ସିସୋଦିଆ ଗତ ଶନିବାର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏକ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ପାନିର ଜଣେ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମିରଟର ଗୌରବ ସିରୋହି। ଗୁରୁବାର ଏହି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାରିଦିନିଆ ପୁଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସୁଖେର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପାର୍ଟି ପରେ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଛାଡିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାର୍ରେ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସିସୋଦିଆ ଓ ସିରୋହି ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ। ବାଟରେ ସେମାନେ ଏକ ଦୋକାନରୁ କିଛି ପାନୀୟ ଆଣି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପଚରାଉଚରା ପରେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାମଲାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ମାଧୁରୀ ବର୍ମାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି।