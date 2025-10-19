BIHAR ELECTIONS : ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ିରେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟିକର, ସାଇରନ୍ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ଯାଦବ ବୈଶାଳୀର ମହୁଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହୁଆ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମହୁଆର ସର୍କଲ୍ ଅଫିସର ମଣି କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ରାଲି ସମୟରେ, ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ିରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟିକର, ସାଇରନ୍ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳର ପତାକା ହଲାଇଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ ଏସ୍କର୍ଟ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
