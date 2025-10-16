Firing at Kapil Sharma Cafe in Canada: : କାନାଡାର ସରେରେ ଥିବା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାପ୍ସ କାଫେ(Kapscafe) ରେ ୩ୟ ଥର ପାଇଁ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଛି। ତିନିରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡି ଢିଲୋନ୍ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ସିଦ୍ଧୁ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ୱାହେଗୁରୁ ଜୀ କା ଖାଲସା, ୱାହେଗୁରୁ ଜୀ କି ଫତେହ... ମୁଁ, କୁଲବୀର ସିଦ୍ଧୁ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡି ଢିଲୋନ୍ ଆଜି ସରେର କପ୍ସ କାଫେରେ ହୋଇଥିବା ତିନୋଟି ଗୁଳି ପାଇଁ ଦାୟୀ।" ଏହି ପୋଷ୍ଟ କୁଲବୀର କରିଛନ୍ତି।
ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଛି, "ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବିବାଦ ଅଛି ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ (ଅବୈଧ) କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ବଲିଉଡରେ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଗୁଳି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିପାରେ। ୱାହେଗୁରୁ ଜୀ କା ଖାଲସା, ୱାହେଗୁରୁ ଜୀ କି ଫତେହ।"