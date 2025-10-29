ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: କାନାଡାରରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ଚନ୍ନି ନଟ୍ଟନଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। 

କାରଣ କ’ଣ?

ନଟ୍ଟନ ସହଯୋଗୀ ଗାୟକ ସର୍ଦ୍ଦାର ଖେରାଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୁଲିସ୍‌ ଏବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କୌଣସି ଆହତଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମିଳି ପାରିନାହିଁ। 

ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଘଟିଛି

ବିଦେଶରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବୀ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ହିଂସାର ଏହା ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ମାମଲା। ପୂର୍ବରୁ ଫେବ୍ରୁଆରି ୩ ତାରିଖରେ କାନାଡାରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ପ୍ରେମ ଢିଲୋଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପାଇଁ ଜୟପାଲ ଭୁଲ୍ଲର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟରେ ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାଙ୍କୁ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବର ମାନସା ଜିଲ୍ଲାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜେଲରେ ଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଜଗ୍ଗୁ ଭଗବାନପୁରିଆଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପଞ୍ଜାବୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା।

୨୦୨୪ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାନକୁଭରର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଦ୍ୱୀପରେ ଗାୟକ ଏପି ଢିଲୋଁଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ରୋହିତ ଗୋଦାରାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା।

