ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚାଲିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ । ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି ମନସ୍କ । କିଏ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ତ କିଏ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି କିଏ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ଯଟନ ଋତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି କାଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ଲୋକେ ବିଦେଶ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସ୍ବର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିବା କେତେକ ଦେଶରେ ଏବେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି ।
ନଭେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହିଁ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୧୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆହତ, ବାସହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରେ ଏବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୋଧର ଶିକାର । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ପାଖାପାଖି ୧୩୦୦ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ନେଇଥିବା ବେଳେ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ଯା ୬୦୦ ଟପିଛି । ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ବି ୨୦୦ ଟପିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ଯା ।
ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି ନସୁଧୁରିବା ଯାଏଁ ବାହାର ଦେଶର ପର୍ଯ୍ଯଟକଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ନଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଦୋହଲିଲା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଗୋଟେ ଦେଶର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବି ସୁଦୃଢ କରେ । ଯେଉଁ ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯେତେ ସୁଦୃଢ ସେହି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେତେ ଶକ୍ତ । ସେହି ଆଧାରରେ ପର୍ଯ୍ଯଟନର ସ୍ବର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ସବୁ ଦେଶରେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ଠିକ ନଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ମାଡିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରଳୟ ପାଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ
ଭାରତରେ ବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳରେ ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ପ୍ରକୃତି ରଚିଥିଲା ଜଳ ପ୍ରଳୟ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ଧୋଇଯାଇଥିଲା ସବୁକିଛି । ପର୍ଯ୍ଯଟନସ୍ଥଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ମନାକରାଯାଇଥିଲା ।