ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବାତ୍ୟା ଫେଙ୍ଗଲ୍ ଯୋଗୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଛି। ତେବେ ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ଚେନ୍ନାଇରେ ବିମାନ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଟିଏମ୍ ବାହାରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।

ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟଠାରୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛି। ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର କାଞ୍ଚିପୁରମ୍, ଚେଙ୍ଗଲପାଟ୍ଟୁ, ତିରୁଭାଲୁର, କୁଡାଲୋର, ଭିଲୁପୁରମ୍, କାଲାକୁରିଚି, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ମାୟିଲାଡୁଥୁରାଇ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏନଡିଆରଏଫର ୭ଟି ଦଳ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଦଳରେ ୩୦ଜଣ ଯବାନ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ.କେ ଷ୍ଟାଲିନ ନିଜେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

The Cyclonic Storm “FENGAL” [pronounced as FEINJAL] over north coastal Tamilnadu & Puducherry remained practically stationary during past 1 hour and lay centered at 0030 hrs IST of today, the 01st December over the same region near latitude 12.0°N and longitude 79.8°E, close to… pic.twitter.com/prm7pps2SS — ANI (@ANI) December 1, 2024

ଆଇଏମଡିର ସାଇକ୍ଲୋନ ଡିଭିଜନ ମୁଖ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦାସ ତାମିଲନାଡୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କେରଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଇଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପୁଡୁଚେରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜାରି କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କାମେଶ୍ୱରାମ, ବିରୁଣ୍ଡାମବାଡି, ପୁଡୁପାଲ୍ଲୀ, ବେଦ୍ରାପୁ, ଭାନମାଦେବୀ, ଭାଲାପାଲ୍ଲାମ, କାଲିମେଡୁ, ଏରଭାୟାଲ, କେମ୍ବୋଡି ରହିଛି। ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ୧୧୨ ଏବଂ ୧୦୭୭ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ଲୋକମାନେ ହ୍ବାଟସ୍ ଆପ୍ ନମ୍ବର ୯୪୮୮୯୮୧୦୭୦ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରିବେ। ୧୬୪ ପରିବାରର ମୋଟ ୪୭୧ ଜଣଙ୍କୁ ତିରୁଭରୁର୍ ଏବଂ ନାଗାପଟ୍ଟିନମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ୬ଟି ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

