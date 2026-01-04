Greenland : ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇଛି । କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡକୁ ଦଖଲ କରିବ ।

ଏବେ ଭେନିଜୁଏଲା ଆକ୍ରମଣପରେ ଆମେରିକାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମର୍ଥକମାନେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଟ୍ରମ୍ପ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । 

ଭେନେଜୁଏଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଡାହାଣପନ୍ଥୀ ପଡକାଷ୍ଟର କେଟି ମିଲର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ମାନଚିତ୍ର ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକାର ପତାକା ଏବଂ "ଶୀଘ୍ର" କ୍ୟାପସନ ଥିଲା। ମିଲର ହେଉଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ମିଲରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଡେନମାର୍କ ଏବଂ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ୍ରୋଧ ଓ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଡେନମାର୍କର ଆପତ୍ତି

ଏ ସଂପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ, ଆମେରିକାରେ ଡେନମାର୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, ଜେସପର ମୋଲର ସୋରେନସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଡେନମାର୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ଆର୍କଟିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଡେନମାର୍କର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ।

