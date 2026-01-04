ନ୍ୟୁୟର୍କ : ଭେନେଜୁଏଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବକୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜାତିସଂଘ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ସୋମବାର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ବୈଠକ ସକାଳ ୧୦ଟା (ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ସାଢେ ୮ଟା)ରେ ସୋମାଲିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ପରବର୍ତ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଉପାୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ।
ବୈଠକ ଡାକିଛି କଲମ୍ବିଆ
ସୋମାଲିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ସଭାପତିତ୍ୱ ରଖିଛି। ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦଶଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ସମେତ ମୋଟ ୧୫ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଲମ୍ବିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁସ୍ତାଭୋ ପେଟ୍ରୋ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ଭେନେଜୁଏଲାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ସୁରକ୍ଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପେଟ୍ରୋ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆମେରିକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାତିସଂଘ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ।