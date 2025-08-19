ବାଗଦାଦ:ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସଆଇଏସ (ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇରାକ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସିରିଆ) ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଇରାକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ହତ୍ୟା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଏବଂ ଶିଶୁ ବିରୋଧୀ ଯୌନ ହିଂସା ଏବଂ ହତ୍ୟା ସମେତ ଗଣ ନରସଂହାରର କରାଯାଇଥିଲା।
ଯାହାର ଏବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୪ ରୁ ୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଗଣ କବର ମିଳିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ୩୬୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ ୫୦୦ ଫୁଟ ଗଭୀର ଗଣ କବର ସ୍ଥଳରେ ଖନନ ଚାଲିଛି। ଇରାକୀ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ନ୍ୟାୟିକ ଏବଂ ଫରେନସିକ୍ ତଦନ୍ତକାରୀ, ଇରାକୀ ସହିଦ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ଗଣ କବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସହିତ ମିଶି ମୋସୁଲର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଅଲ-ଖାସଫାରେ ଖନନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ମିଟର (ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଫୁଟ) ଗଭୀର ଏବଂ ୧୧୦ ମିଟର (୩୬୦ ଫୁଟ) ଚଉଡ଼ା
ଏହାକୁ ଆଇଏସଆଇଏସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଧ ଧରଣର ନରସଂହାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନବ କଙ୍କାଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ସହିଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଗଣ କବର ଖନନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅହମଦ କୁସାୟ ଅଲ-ଆସାଦଦୀ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ,, ତାଙ୍କ ଦଳ ନାଇନଭେ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଗଷ୍ଟ ୯ ତାରିଖରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖନନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ।
ମୃତକଙ୍କର ଡିଏନଏ ନମୁନା ନିଆଯିବ। ଏହା ପରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏକ ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଡିଏନଏ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବିବରଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣ-ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଅଧିକାରୀମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅତି କମରେ ୪,୦୦୦ଅବଶେଷ ଥାଇପାରେ। ହଜାର ହଜାର ଅଧିକ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ କବର ଖନନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଅଲ-ଖାସଫାର ସିଙ୍କହୋଲକୁ ଆଧୁନିକ ଇରାକ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣ କବର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆଇଏସଆଇଏସ ଏହାକୁ କବଜା କରିଥିଲା ଅଲ୍-ଖାସଫା ଇରାକର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହର ମୋସୁଲ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯାହା ଆଇଏସଆଇଏସ ୨୦୧୭ ଶେଷ ଭାଗରେ ଇରାକରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା।
ଆଇଏସଆଇଏସ ଇରାକ ଏବଂ ସିରିଆ ତଥା ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ଅଧା ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିଥିଲା। ୟାଜିଦି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଇଏସଆଇଏସ କ୍ରୀତଦାସ କରିଥିଲା। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ହଜାର ହଜାର ୟାଜିଦି ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା।
ୟାଜିଦିମାନେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେମାନେ ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରିଆନବାଦରେ ବିଶ୍ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଇରାକର ସିଞ୍ଜାର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଆଇଏସଆଇଏସ ଆକ୍ରମଣର ଭୟାବହତାରୁ ଏବେ ବି ମୁକୁଳି ପାରିଛନ୍ତି। ୟାଜିଦି ମହିଳାମାନେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଖବରରେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି କିଣା ବିକା କରାଯାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେସବୁ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଖନନ ଚାଲିଥିବାରୁ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଆକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଥିବା ମାନବ ଅବଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଇରାକୀ ସେନା ଏବଂ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ୟାଜିଦି ସମେତ ଅନ୍ୟ ପୀଡିତଙ୍କ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
Iraq | ISIS | mass-grave-excavation