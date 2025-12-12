ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାଁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରେ। ପୂର୍ବତନ ଆଇଏସଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଫୈଜ ହମିଦଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବନ୍ଧକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପରେ । ଫୈଜ ହମିଦଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ସାମରିକ ଅଦାଲତ ୧୪ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ, ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାକ୍ଷୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସୀମ ମୁନିର ଏବେ ଇମ୍ରାନ ଖାଁଙ୍କ ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଇନସାଫ୍ (ପିଟିଆଇ)ର ସିନେଟର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ନେତା ଫୈଜଲ୍ ଭାଓଡା ଗୁରୁବାର ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫୈଜ ହମିଦ୍ ଜେଲରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ।
ଫୈଜ ହମିଦ କଣ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ?
ଫୈଜ ହମିଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ଲାହୋରରେ କୋର୍ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମିଆଁୱାଲି ଏୟାରବେସ ଭଳି ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ୯ ମଇ ୨୦୨୨ରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶଦ୍ରୋହର ଏକ ମାମଲା, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ, ଫୈଜ ହମିଦଙ୍କୁ ସାମରିକ ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ନିକଟତର ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାପରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପାଳି ଆସିବ । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୈଜ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ିଆସିବ ।
