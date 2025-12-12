ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦିଲ୍ଲୀର କାଲକାଜି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨:୪୭ ସମୟରେ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଅନୁରାଧା କପୁର (୫୨) ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଆଶିଷ (୩୨) ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ (୨୭) କାଲକାଜିର ଏକ ଘର ଭିତରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Silver Price : ରୁପା କଲା ରେକର୍ଡ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟପିଲା ଦର
ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଘର ଦଖଲ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଦଳ ଅନେକ ଥର ଦ୍ୱାର ବାଡ଼େଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରେ ସେମାନେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ପୀଡିତ ଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : MNREGA name Changed: ବଦଳିଲା ମନରେଗାର ନାମ: ଯୋଜନାର ନାମ ବଦଳାଇଲେ ମୋଦୀ ସରକାର
ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ?
ପୁଲିସ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ରହୁଥିବା ଘର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଥିଲା। ଘର ଦଖଲ କରିବାକୁ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫାଶରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ।