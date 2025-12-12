ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଧିନିୟମ (MNREGA)କୁ ପୂଜ୍ୟ ବାପୁ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ୧୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨୪୦ ଟଙ୍କାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଛି।

ମନରେଗା କ’ଣ ଥିଲା?
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଧିନିୟମ (MNREGA) ଏକ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା "କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର" କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅତି କମରେ ୧୦୦ ଦିନର ମଜୁରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ।

ଏହି ଯୋଜନା ମୂଳତଃ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ 2005 (NREGA) ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ (MGNREGA) ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମନରେଗା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରମଭିତ୍ତିକ, ଯେଉଁଥିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ପୋଖରୀ ଖନନ, ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମୁହିକ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

ଏହି ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମନରେଗାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସରକାର ଏବେ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିବସ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୫କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ୧୨୫ ଦିନର କାମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ୨୪୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।