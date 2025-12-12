ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ନିରନ୍ତର ଆମ ଦଳକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛୁ। ଆମ ଦଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ୨୦୨୭ରେ, ଆମେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହୁଁ। ଯେକେହି ଆସି ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ।"
ଆମେ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ - ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ
ଶୁକ୍ରବାର ପାଟନାରେ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶରେ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା। ଲୋକମାନେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।"
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅନେକ ଦଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦଳ ସକ୍ରିୟ ମୋଡରେ ଅଛି। ଆମେ କାମ କରୁଛୁ।
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ଜନ ଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ ନାମରେ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ହସନପୁରରୁ ତାଙ୍କ ଆସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ, ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ମହୁଆରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିଜେପି ମହୁଆ ଆସନ ଜିତିଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ।