ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକଳ୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ବିକଳ୍ପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ସଞ୍ଚୟ କରି ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବା ସହଜ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ସମଗ୍ର ନିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥାଏ।
ଏହି କାରଣରୁ RD ଯୋଜନାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ନିବେଶ କରନ୍ତି | ଏଥିରେ ନିବେଶ କରିବା ସହଜ, ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ପରିମାଣର ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିପାରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଏହା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୩୩୩ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ RD ରେ ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରାୟ ୧୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ।
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବର୍ତ୍ତମାନ RD ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ ୬.୭ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳ, ଏବଂ ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ, ପିଲାଟି ସେମାନଙ୍କର KYC ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ନିଜେ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ। ୧୦୦୦୦ ର ମାସିକ ଜମାରେ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ୬ ଲକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୧.୧୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୋଟ ଜମା ୧୨ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ୧୦ ବର୍ଷର ଅବଧି ପାଇଁ ସୁଧ ପ୍ରାୟ ୫.୦୮ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ୧୭ ଲକ୍ଷ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ | ଏହି ଯୋଜନା ଛୋଟ ପାଣ୍ଠି ଥିବା ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରତି ମାସରେ କେବଳ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରେ, ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮.୫୪ ଲକ୍ଷର ଫଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ। RD ଆକାଉଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ଜମା ପରିମାଣର ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।