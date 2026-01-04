ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ 

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା, ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ, ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେରିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀ, ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା।
୧୯୭୭ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାମରିକ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ କମାଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ମିଳିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ କମାଣ୍ଡ (JSOC) କୁ ରିପୋର୍ଟ କରେ। ଯଦିଓ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମିଶନ ବର୍ଗୀକୃତ ରହିଛି, ଏହାର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡରେ ବିଶ୍ୱର କିଛି ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସର ଇତିହାସ ଏବଂ ମିଶନ
ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସର ସରକାରୀ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଅପରେସନାଲ୍ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ୍ ଡେଲ୍ଟା (ପ୍ରଥମ SFOD-D)। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ, ବନ୍ଧକ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ଉଚ୍ଚ-ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନକୁ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା।
ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସ ୧୯୭୭ ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଚାର୍ଲ୍ସ ବେକ୍ୱିଥ୍ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଥମାସ ହେନରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିପଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଛୋଟ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୟୁନିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ। ଏହି ୟୁନିଟ୍ ୧୯୭୯ ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହାର ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାସଲ କରିଛି।
ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ
ଆମେରିକାର ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସକୁ ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତିନୋଟି ଡିଟାଚମେଣ୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମଟି ରେକି ଏବଂ ସ୍ନାଇପର ମିଶନ ପାଇଁ। ଏହି ଡିଟାଚମେଣ୍ଟକୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ ସ୍ଥିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଟ୍ରୁପ୍ସ। ଏହି ସୈନ୍ୟମାନେ ଉଚ୍ଚ-ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି । ଏହି ଅପରେସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଗୁଇନ୍ଦା ଆଧାରିତ। ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସର୍ବଦା ମିଶନକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଏବଂ ମିଶନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା।
ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସର ଐତିହାସିକ ଅପରେସନ
ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସ ନାମ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ତେହେରାନରେ ଅପରେସନ୍ ଇଗଲ୍ କ୍ଲୋ। ଏହା ଏକ ବନ୍ଧକ ଉଦ୍ଧାର ମିଶନ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
୨୦୦୧-୨୦୦୩ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇରାକ ଅପରେସନ୍ରେ ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା।
ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅପରେସନ୍ରେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ, ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସ ପାକିସ୍ତାନରେ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା।
ଅବୁ ବକର ଅଲ-ବାଗଦାଦିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅପରେସନ୍ରେ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ, ଡେଲଟା ଫୋର୍ସ ISIS ନେତା ଅବୁ ବକର ଅଲ-ବାଗଦାଦିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା।
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ପୁଣିଥରେ ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସର ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ କେବଳ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାମରିକ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ରଣନୀତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛି।
ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସରେ ଯୋଗଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ କଠୋର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପରୀକ୍ଷା ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପଶ୍ଚିମ ଭର୍ଜିନିଆର କ୍ୟାମ୍ପ ଡସନରେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୧୦୦ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୮-୧୦ ଜଣ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଛଅ ମାସର ଅପରେଟର ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ (OTC) ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ, ଗୁପ୍ତଚର ବିରୋଧୀ, VIP ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବୋମା ତିଆରି ଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।