ମାଦୁରୋ କେଉଁ ଲୋକେସନ ଦେଇଥିଲେ ? 

ୱାଶିଂଟନ: ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋ ଏକ ମଞ୍ଚରୁ ଆମେରିକାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଥିଲେ, "କାପୁରୁଷ" ଆସ, ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏବେ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଶନିବାର ଆମେରିକାର ସେନା ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଭିଡିଓ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଜାରି କରିଛି। ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଥମେ ମାଦୁରୋ ଆମେରିକାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ତା'ପରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ପରେ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀର ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Navneet Rana On BCCI Order: ଭାରତରେ କୌଣସି ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳିବେ ନାହିଁ, ବିସିସିଆଇର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନବନୀତ ରାଣାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ
ମାଦୁରୋ କେଉଁ ଲୋକେସନ ଦେଇଥିଲେ ?
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ, ମାଦୁରୋ କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆସ ମୋତେ ଧର, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମିରାଫ୍ଲୋରେସରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଡେରି କର ନାହିଁ, କାପୁରୁଷ! ତା'ପରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନଥିଲ, ତେବେ ଏବେ ଜାଣିଲ। ଏହା ପରେ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତା'ପରେ ହସୁଥିବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
If you don’t know, now you know 🦅 pic.twitter.com/XrIps1OzY4— The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଭିଡିଓଟି କେବେ ଉଠାଯାଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଶନିବାର ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ କାରାକାସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସ୍ଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କେବଳ ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖି ନଥିଲେ ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ' ମିଶନ ବୋଲି କହି ଏକଛତ୍ରବାଦର ଅନ୍ତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Kim Threatens: ମୋ ବନ୍ଧୁ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନଚେତ୍...,ଆମେରିକା-ଭେନେଜୁଏଲା ବିବାଦକୁ ଡେଇଁଲେ କିମ୍
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକୀୟ କମାଣ୍ଡୋମାନେ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ଫ୍ଲୋରେସ୍ଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷରୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ନିଆଯାଇଛି। ସିଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସ୍ କେବଳ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି।