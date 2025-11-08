3rd Chinese Aircraft Carrier : ବେଜିଂ : ବିଶ୍ବ ଏବେ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ବିଶ୍ବ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଏକ ଧ୍ରୁବୀୟରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବହୁ ଧ୍ରୁବୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି । ଚୀନ ଆମେରିକାର ପ୍ରଭୂତ୍ବକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବଢାଇଚାଲିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଚୀନ ଏକ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ଦେଇଛି । ଚୀନର ୩ୟ ବିମାନ ବାହକ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଫୁଜିଆନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ।
ଶନିବାର ଦିନ, ଚୀନ୍ ପିଏଲଏ ନୌସେନା ଫୁଜିଆନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଡେମୋର ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ, ଫୁଜିଆନର କମିସନିଂ ସମାରୋହ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଚୀନର ନୂତନ ବିମାନ ବାହକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କାଟାପଲ୍ଟ (Electro-magnetic Catapault) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କାଟାପଲ୍ଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ବାହକର ଛୋଟ ରନୱେ ଡେକରୁ ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେବଳ ଆମେରିକାର ଜେରାଲ୍ଡ ଫୋର୍ଡ-ଶ୍ରେଣୀର ବିମାନ ବାହକମାନେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Municipal elections on ballot: ବାଲାଟ୍ରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରାନ୍ତୁ:ଦାଖଲ ଆବେଦନ ନେଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଫିଲିପାଇନ୍ସ-ଚୀନ ଉତ୍ତେଜନା
ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ସମୟରେ ଚୀନ୍ର ତୃତୀୟ ବିମାନ ବାହକ ପୋତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ନୌସେନା ଅନେକ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଆମେରିକାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଚୀନ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ସଂଘର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Ramanujacharya : ୯୦୦ ବର୍ଷ ହେଲା ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଏହି ମହାନ ସନ୍ଥଙ୍କ ଶରୀର