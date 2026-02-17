ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମକୋକା(ଏମ୍ସିଓସିଏ) କୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର କୁମାର ପିଲ୍ଲାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶ ହଂକଂକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପୁଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାରତୀୟ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଳନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଆଇନଗତ ଆଧାର
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆର. ନବନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କୁମାର ପିଲ୍ଲାଇଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ମାମଲାରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ରାୟକୁ ଦର୍ଶାଇ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣକାରୀ ଦେଶ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ନ କରେ, ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ବିଚାରପତି ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି, ପିଲ୍ଲାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶ ହଂକଂକୁ ପଠାଇବା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଜକଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ପାଇଁ ହଂକଂରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁମତି ମାଗିଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କୁମାର ପିଲ୍ଲାଇ ମୂଳତଃ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ହଂକଂ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାକାର ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ରେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଚାରାଧୀନ ଛଅଟି ମାମଲାରେ ସିଙ୍ଗାପୁର କୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ତାଙ୍କୁ କେବଳ ତିନୋଟି ମାମଲାରେ ବିଚାର ପାଇଁ ଭାରତ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।
ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଓ ଅଭିଯୋଜନର ବିରୋଧ
ପିଲ୍ଲାଇଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ପଙ୍କଜ କୱାଲେ କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ପିଲ୍ଲାଇଙ୍କୁ ସେହି ତିନୋଟି ମାମଲାରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପିଲ୍ଲାଇ ଆଉ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନୁହଁନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭାରତରେ ରହିବା ଆଇନଗତ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଆଇନର ଧାରା ୨୧ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯିବା ଉଚିତ।
ତେବେ ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଆବେଦନର ବିରୋଧ କରି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆହୁରି ଅନେକ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତଥାପି, କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କେବଳ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲା ପାଇଁ ଥିଲା, ଯାହାର ଅବଧି ଏବେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି।
