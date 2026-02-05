ଗାଜିଆବାଦ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଓ ବାପା ଚେତନ ଗୁର୍ଜରଙ୍କ ବୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ, ଏହି ମାମଲା କେବଳ କୋରିଆନ୍ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ପାରିବାରିକ କଳହ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ।
ବାପା ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ, ଘରେ କୋରିଆନ୍ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା
ବାପା ଚେତନ ଜଣେ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁ ଋଣ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, କୋରିଆନ୍ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରାତିରେ, ଝିଅମାନେ ପୂଜା ଘରକୁ ଭିତର ପଟରୁ ବନ୍ଦ କରି ଝରକା ଦେଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପୁଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଚେତନ କହିଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ କୋରିଆନ୍ ସଂଗୀତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ନାଟକ ଏବଂ କାର୍ଟୁନ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ପରିବାର କୋରିଆନ୍ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣାନ୍ତୁ।
ରାତି ୧:୪୫ର ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ
ଡିସିପି ନିମିଶ ପାଟିଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣା ଦିନ ରାତିରେ ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧:୪୫ ସମୟରେ, ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବା ବାହାନାରେ ଉଠିଥିଲେ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନେ ପୂଜା ଗରକୁ ଯାଇ ଭିତରରୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଝରକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆ ବାରମ୍ବାର ଦ୍ୱାର ବାଡ଼ାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ନଥିଲା । ବଡ଼ ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କୋଠରୀରୁ ପୁଲିସ ଏକ ପକେଟ୍ ଡାଏରୀ ଏବଂ ମାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି। ପୁଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ, ଡାଏରୀରେ ଲେଖାଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା।
ଡାଏରୀରେ ଦେବୁ ଓ ବାପାଙ୍କ ବିବାହ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ
ପୁଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କର ୪ ବର୍ଷର ସାନ ଭଉଣୀ ଦେବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କେ-ୱାର୍ଲ୍ଡର ଏକ ଅଂଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବାପାମାଆ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରେ ଦେବୁର ବଲିଉଡ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହା ବଡ଼ ନିତି ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଚେତନ ଦୁଇଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜଣେ ତୃତୀୟ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିଜ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ମୃତ ବଡ଼ ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଥିଲେ। ୧୪ ଏବଂ ୧୨ ବର୍ଷର ଝିଅ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଝିଆଁ ଭଉଣୀଙ୍କର ଥିଲେ। ୪ ବର୍ଷର ଦେବୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ।
