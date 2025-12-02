ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚାନ୍ଦୱାଡ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଡିସେମ୍ବର ୨ରେ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗର ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି କ୍ଲିପ୍‌ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, "ଆମେ EVM ମେସିନ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛୁ। ଆମକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଏବଂ ଆମେ ତୁମକୁ ୧୧,୨୫୦ ଭୋଟ ଦେବୁ।

ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ "ଅଫର୍" ଚାନ୍ଦୱାଡର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ମ କରିଦେଇଛି। ମେୟର ପଦ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାକେଶ ଆହିରେ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶକ୍ତି ବିଳାସ ଧୋମସେ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଭିଏମ୍‌ରେ ହେରଫେର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ।

ରାକେଶ ଆହିରେ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ପୁଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ଚାନ୍ଦୱାଡରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ ବିବାଦ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି।

ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ୧୩,୬୪୨ ଭୋଟ୍ ଫିକ୍ସିଙ୍ଗ୍!

ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଶକ୍ତି ବିଳାସ ଧୋମସେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଜେପିର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୈଭବ ବାଗୁଲ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଠିକ୍ ୧୩,୬୪୨ ଭୋଟ ପାଇବେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ସଠିକ ଥିଲା ଯେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।

ଯେତେବେଳେ ରାକେଶ ଆହିରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଧୋମସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ଆମେ ପୂର୍ବରୁ EVM ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇସାରିଛୁ, ତେଣୁ ଗଣନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ।" ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଅଡିଓ କ୍ଲିପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଚାନ୍ଦୱାଡ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ​​EVM ହ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ଭୋଟ ଫିକ୍ସିଂର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ନିକଟରେ  ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ 

ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ରାକେଶ ଆହିରେଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆହିରେଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଧୋମସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତେବେ ତୁମ ପାଇଁ ୧୧,୨୫୦ ଭୋଟ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ବ। ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ, ରାକେଶ ଆହିରେ ତୁରନ୍ତ ଚାନ୍ଦୱାଡ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ତଦନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଡିଓର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ "ଇଭିଏମ୍ ରିଗିଙ୍ଗ୍"ର ଏହି ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲାର ୧୧ଟି ପୌର ପରିଷଦ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ମତଦାନ ହୋଇଛି। ୧୧ଟି ମେୟର ପଦ ପାଇଁ ୫୬ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ୧୦୫୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ କର୍ପୋରେଟର ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ଆଜିର ମତଦାନ ପରେ, ଭୋଟ ଗଣତି ଆସନ୍ତାକାଲି, ବୁଧବାର (ଡିସେମ୍ବର ୩) ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନାଗପୁର ବେଞ୍ଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭୋଟ ଗଣତି ଡିସେମ୍ବର ୨୧ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ୮ ବର୍ଷ ପରେ, ପୌରପାଳିକାଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ପ୍ରଶାସକ ମିଳିବେ।