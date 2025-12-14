ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରୁ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ମେଗା ରାଲି କରିଛି। ରାଲି ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ "ମୋଦି, ତୁମର କବର ଖୋଳାଯିବ" ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏହାର ଜବାବରେ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ରାଲି କରୁଛି।

ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ରାଲି କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗୃହରେ SIR ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୃହରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରାଜନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟତା କେତେକ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଥିଲା। 

ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି , ରାହୁଲ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେ ସେହି ଦିନ ଖଦୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଗୃହକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ କବର ଖୋଳାଯିବ  ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭୁଲିଯାଇଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଜନତା ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅହଂକାର।

କଂଗ୍ରେସ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି

ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଚରାଗଲା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ-ଟୁ-ପଏଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ ଚୋରିର ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନଠାରୁ ରାୟବରେଲି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଗରିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁକିଛି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 

ଯେତେବେଳେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ କଥା କହିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦ କରି ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ରାଲି କରାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ କେତେଦିନ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ସମ୍ବିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି।

ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ  ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାରର କୌଣସି ଆସନରେ ଅସଙ୍ଗତି ହୋଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଆମକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ସ୍ଲୋଗାନ

ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣିନାହିଁ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମୋଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି, ଜନତା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। 