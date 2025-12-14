ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS) ଅଧିକାରୀ ରାଜକୁମାର ଗୋଏଲ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିସନର (CIC) ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି ଗୋଏଲଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିସ କରିଥିଲେ। ଗୋଏଲ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ-ଗୋଆ-ମିଜୋରାମ-କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ (AGMUT) କ୍ୟାଡରର ୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚ୍ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଅଧିକାରୀ।
ସେ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖରେ ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗରେ ସଚିବ ଭାବରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ସେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ସୀମା ପରିଚାଳନା ସଚିବ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ନଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ କମିସନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟି ବୁଧବାର ଦିନ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିସନଙ୍କୁ ଆଠ ଜଣ ସୂଚନା କମିସନରଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିସ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନବନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିସନର ଏବଂ ସୂଚନା କମିସନରମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ନଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ କମିସନ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
କମିସନରେ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିସନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ଜଣ ସୂଚନା କମିସନର ରହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆନନ୍ଦୀ ରାମଲିଙ୍ଗମ ଏବଂ ବିନୋଦ କୁମାର ତିୱାରୀ ସୂଚନା କମିସନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବତନ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଜୟା ବର୍ମା ସିହ୍ନା। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ସେବା (ଆଇପିଏସ) ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାଗତ ଦାସ, ଯିଏ ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟୁରୋ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ ସେବା (ସିଏସଏସ) ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଜିନ୍ଦଲ। ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ମୀନା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଖୁଶୱନ୍ତ ସିଂହ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ସୂଚନା କମିସନର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପି.ଆର. ରମେଶ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ଚତୁର୍ବେଦୀ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ନିୟାମକ ବୋର୍ଡ (ପିଏନଜିଆରବି) ସଦସ୍ୟ (ଆଇନଗତ) ସୁଧା ରାଣୀ ରେଲାଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା କମିସନର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଠ ଜଣ ସୂଚନା କମିସନର ନବନିଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିସନରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
କମିଟିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଚୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଗାନ୍ଧୀ ବୈଠକରେ ନିଜର ମତଭେଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।