ଗୁଆହାଟୀ:ଶନିବାର ଦିନ ଫୁଟବଲ୍ ଆଇକନ୍ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ କୋଲକାତା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଭିଆଇପି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।
ମେସିଙ୍କ 'GOAT Tour 2025' କୋଲକାତା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ହିମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ଉପର ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏନେଇ କୋଲକାତା ପୁଲିସ କମିସନରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ, ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଯଥାର୍ଥ କିମ୍ବା ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ।। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଲିସ କମିସନରଙ୍କର।
ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାରେ ମମତା ସରକାର ବିଫଳ
ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରି ହିମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚୀମବଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ବିଫଳତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆସାମରେ ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଗୁଆହାଟୀର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟି ନଥିଲା। ପୋଷ୍ଟ ମାଲୋନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୫୦,୦୦୦ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟି ନଥିଲା।
ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଭିଆଇପି ସଂସ୍କୃତି ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି।
ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନିଜର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମେସି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍। ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟୁଛି। ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମେସିଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କୋଲକାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ପଡ଼ିଆରେ ଭିଆଇପି ଏବଂ ରାଜନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଝଲକ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିଲେ। ମେସି ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନ ଛାଡିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ବିରୋଧ, ସ୍ଲୋଗାନ ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
କ୍ରୋଧିତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ଏବଂ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିଥିବା, ତମ୍ବୁ ଏବଂ ଗୋଲପୋଷ୍ଟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଭିଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏନେଇ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।।