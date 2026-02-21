ଅହମଦାବାଦ: ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ ୩୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ମାମଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ବିବାଦୀୟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ାକୁ ମାରିବାକୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ରାୟ ଦେଇ, ହାଇକୋର୍ଟ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାଟି ୧୯୯୫ ମସିହାର। ସେହି ବର୍ଷ ବିବାହ କରିଥିବା ଦମ୍ପତି ଭାଲସାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିଲେ। ବିବାହର କିଛି ମାସ ପରେ, ପତ୍ନୀ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଓ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ପାର୍ଟିରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ।
ଜ୍ବାଇଁ ଥରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ
ଜ୍ବାଇଁ ଥରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବାପାମାଆଙ୍କ ଘରେ ନ ଜଣାଇରହିବାକୁ ନେଇ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ୪୯୮-ଏ ଯୌତୁକ ନିଷ୍ଠୁରତା ଓ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ତଥା ଧାରା ୩୦୬ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଏଫ୍ଆଇ୍ଆର୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଭାଲସାଦ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ଧାରା ୪୯୮ଏ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ତଥା ଧାରା ୩୦୬ ଅନୁଯାୟୀ ସାତ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ।
ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ କରିଥିଲେ । ହାଇକୋର୍ଟ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ଖାରଜ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ରହିଥିଲେ, ତାହା ନିଷ୍ଠୁରତା ନୁହେଁ। ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇନାହିଁ।
