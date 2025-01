ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ରବିବାର ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ ହୋଇ ୩ ଜଣଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ତିନିଜଣ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୌରଭ, ନାବିକ ମନୋଜ ଓ ପାଇଲଟ ସୁଧୀର ଯାଦବ ଅଛନ୍ତି।

ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟଟି କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ଏଏଲଏଚ ଧ୍ରୁବ ରହିଥିଲା । ଯାହାକୁ ପାଇଲଟ ସୁଧୀର ଯାଦବ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଅବତରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସୁଧୀର ଯାଦବଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୁଧୀରଙ୍କ ମା’ ରାଜମଣି, ବାପା ନବାବ ସିଂହ ଯାଦବ ଓ ଜଜ ଥିବା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆବୃତ୍ତି ନୈଥାନୀ କାନ୍ଦିକାନ୍ଦି ଚଟାଣରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଆନ୍ତି। ଏଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାଲୋକେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

#Gujarat: A helicopter crash at Porbandar airport caused a devastating explosion.



ICG officials confirm that all three onboard, including two pilots, have lost their lives. pic.twitter.com/dMAHuS1jOp