ମୁମ୍ବାଇ : ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ମହାଯୁତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ମେଣ୍ଟ ମୋଟ ୨୮୮ ଆସନରୁ ୨୧୭ଟି ଜିତିଛି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ମହା ବିକାଶ ଆଗାଡିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବାଧିକ ୩୬ଟି ଆସନ ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଠଟି ଆସନ ଏବଂ ଶରଦ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସାତଟି ଆସନ ପାଇଛି। ଏହି ଫଳାଫଳ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ଡିଭିଜନରେ ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ ନଗର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନର ସଦ୍ୟତମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ମେୟର ଏବଂ କାଉନସିଲର ବର୍ଗରେ ନିଜର ନେତୃତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।
ମେୟର ପଦବୀରେ ବିଜେପିର ଏକପାଖିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ମୋଟ ୨୮୮ଟି ପୌର ପରିଷଦ/ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ, ବିଜେପି ୧୨୯ଟି ମେୟର ପଦବୀ ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିବସେନା ୫୧ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଛି। ଅଜିତ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନସିପି) ୩୭ଟି ଆସନ ପାଇଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, କଂଗ୍ରେସକୁ ୩୬ଟି, ଶରଦ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ (ଏନସିପି) ୭ଟି ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଶିବସେନା) କେବଳ ୮ଟି ମେୟର ପଦବୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଛି।
