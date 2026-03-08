ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମ୍ଡି) ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ତାଲିକାରେ ବିଦର୍ଭର ନାମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଆକୋଲା (୪୦.୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍) ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଦର୍ଭର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୪ରୁ ୬ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଅଧିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅମରାବତୀ (୪୦.୬ ଡିଗ୍ରି), ୱାର୍ଦ୍ଧା (୪୦ ଡିଗ୍ରି), ୱାସିମ୍ (୩୯.୨ ଡିଗ୍ରି) ଓ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର (୩୮.୮ ଡିଗ୍ରି)।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୭-୪୧ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୫ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ବୋଲି ଶନିବାର ଆଇଏମ୍ଡି କହିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Bangladesh Temple: ବାଂଲାଦେଶରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ
ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ହେଲେ, ଉପକୂଳରେ ୩୭ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ହେଲେ କିମ୍ବା ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୪.୫ରୁ ୬.୪ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆଇଏମ୍ଡି ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଘୋଷଣା କରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଦର୍ଭ ଓ କୋଙ୍କଣରେ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦର୍ଭରେ ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି କହିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Swami Abhimuktaswarananda: ସ୍ବାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ବରାନନ୍ଦ ଯୌନ ଶୋଷଣ ମାମଲାର ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରେ କ୍ଷୁରରେ ଆକ୍ରମଣ
ସେହିପରି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ରାୟଲସୀମା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର କବଳରେ ରହିବ। ଆଇଏମ୍ଡି କହିଛି ଯେ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ଋତୁରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରି ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରୁ ୧୧ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟ ଓ କଚ୍ଛ-ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ କାରଣ ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ୮ରୁ ୧୦ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଗରମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଞ୍ଜାବର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୧୨ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କମ୍ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆକାଶ ହେତୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ତେବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସ୍ରୋତ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ତୁଷାରପାତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି।