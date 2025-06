ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏବେ ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ମୌସୁମୀ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ବିହାରରେ ମୌସୁମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ହେବ।

ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ବାଂଲାଦେଶ ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଊଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଯୋଗୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସମେତ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବାଂଲାଦେଶ, ଓଡିଶା, ଉପକୂଳ ସହ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆକାଶ ମେଘ ଘୋଡେଇ ରହିବା ସହ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଛି।

ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ପୂର୍ଵ ଭାଗରେ ସକ୍ରିୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ବିହାରର ଭାଗଲପୁର, ବାଙ୍କା, କଟିହାର, ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ, କିଶନଗଞ୍ଜ, ମାଧେପୁରା, ଆରାରିଆ, ସହରସା ଏବଂ ସୁପୌଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବିହାରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।

ଇତି ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଗୁଜୁରାଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇବ, କାରଣ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଗରମ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା।

ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦିଲ୍ଲୀର ବହୁତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବହୁତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବୁଧବାର ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି।

