ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ସ୍ତ୍ରୀ-୨' ଗତ ବର୍ଷ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୦୧୮ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ସ୍ତ୍ରୀ'ର ସିକ୍ୱେଲ୍ ଥିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା।

ନିକଟରେ, ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମର କୌଶିକ ଫିଲ୍ମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ କାଷ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଯୋଜକ ଦିନେଶ ବିଜାନ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଡାହାଣୀ ପରି ହସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିନେଶ ବିଜାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି।

First Apar, now him?! Is this some new trend where men from her own films diss her publicly? This is how you talk about your leading lady?? First they promoted the film on her name and after that talking sh!t!

Shraddha deserves better team members!!pic.twitter.com/l1a1GXDjSZ