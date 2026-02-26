ଇସଲାମାବାଦ: ଇସଲାମାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଣେ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ତାରିକ ମହମୁଦ ଜାହାଙ୍ଗିରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଲଏଲବି ଡିଗ୍ରୀ ଜାଲ୍ ଦର୍ଶାଇ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଡନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସର୍ଦ୍ଦାର ମହମ୍ମଦ ସରଫରାଜ ଡୋଗରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ତାଙ୍କ ୧୧୬ ପୃଷ୍ଠାର ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାହାଙ୍ଗିରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଏଲଏଲବି ଡିଗ୍ରୀକୁ ବାତିଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଜାହାଙ୍ଗିରୀ ଏବେ ଫେଡେରାଲ୍ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଜଷ୍ଟିସ ଜାହାଙ୍ଗିରୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କରାଚୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରିଛି। ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ଏକ ନକଲି ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଓ ଠକେଇ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସମାନ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ନାମଲେଖା ନମ୍ବର ରଖିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ଜାଲିଆତିକୁ ଆଧାର କରି, ତାଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ଓ ଡିଗ୍ରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି।
ଜଷ୍ଟିସ ଜାହାଙ୍ଗିରୀଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଛି। ସେ ୨୦୨୩ରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପକ୍ଷପାତିତାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଏସଆଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଓକିଲ ମିଆଁ ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ, ଜାହାଙ୍ଗିରୀ ଏବେ ଫେଡେରାଲ୍ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
