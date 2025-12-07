ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ‘ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ଲିଡରସିପ୍ ସମ୍ମିଳନୀ’ର ୨୩ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ‘ହିନ୍ଦୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର’ ବୟାନକୁ ଦୃଢ଼ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ‘ଦାସ ମାନସିକତା’ର ଫଳ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆକାଂକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଭିଭାଷଣରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶବ୍ଦକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ପ୍ରାୟ ୩.୫% ରୁ ୪% ଥିଲା, ଯାହାକୁ କେତେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ‘ହିନ୍ଦୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର’ ବୋଲି ନାମିତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତର ମନ୍ଥର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରର କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି।
Indigo Flight Disruption : ଇଣ୍ଡିଗୋ ସିଇଓଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କଲେ ସରକାର
ମନ୍ଥର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଇଥିଲା
Dead Body: ନିଖୋଜ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ନାମକରଣ କେବଳ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନଥିଲା, ବରଂ ପୂର୍ବ ସରକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ‘ଆର୍ଥିକ କୁପରିଚାଳନା ଏବଂ ଭୁଲ୍ ନୀତି’ର ଦୋଷକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ‘ଦେଶର ମନ୍ଥର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଇଥିଲା।’ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳର ‘ଆତ୍ମସନ୍ଦେହର ଯୁଗ’କୁ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଦୃଢ଼ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର’ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଦେଶ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।