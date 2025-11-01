ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆଶୀର୍ବାଦ

ୱାଶିଂଟନ:ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉଷା ଭାନ୍ସଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତଃଧର୍ମ ବିବାହ ଏବଂ ପ୍ରବାସନ ଉପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନର ନୀତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଭାନ୍ସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉଷାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭାନ୍ସ ଏବେ ଏହି ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବୁଧବାର ଦିନ ମିସିସିପି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଟର୍ନିଂ ପଏଣ୍ଟ ୟୁଏସଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିନ୍ଦି ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମହିଳା ଜଣକ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା ସହିତ ସହମତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ, ଏଠାରେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଉଷା ଭାନ୍ସଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ
ମହିଳା ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାନ୍ସ ଉଷା ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣ ଏକ ଆନ୍ତଃସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆନ୍ତଃଧର୍ମ ପରିବାରରେ ତିନିଟି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ,ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଆଗରେ ନ ରଖନ୍ତୁ? ଏହାକୁ କିପରି ସନ୍ତୁଳିତ କରୁଛନ୍ତି?
ଉଷା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଥିଲେ
ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ଭାନ୍ସ କହିଥିଲେ, ହଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା କହିବା ଉଚିତ୍ ହେବ ଯେ, ସେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ ପରିବାରରେ ନୁହେଁ। ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଷାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ସେମାନେ ଉଭୟ ନାସ୍ତିକ ଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ। କାରଣ ସେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ପାଳିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।
ଭାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଷା ଅଧିକାଂଶ ରବିବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଭାନ୍ସ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାନ୍ସଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ, ଭାନ୍ସ ଶୁକ୍ରବାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଷାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ।
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଭାନ୍ସ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,ପ୍ରଥମେ, ମୋର ଆନ୍ତଃଧର୍ମ ବିବାହ ବିଷୟରେ ମୋ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ନଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆଶୀର୍ବାଦ।
ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ
ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତଃଧର୍ମ ବିବାହ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆନ୍ତଃଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପରି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ଦିନେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ସବୁକୁ ଦେଖିବେ। ତଥାପି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବା ଜାରି ରଖିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ, ଜୀବନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ କଥା ହେବି, କାରଣ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ।
ପ୍ରବାସ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରବାସ ନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବାସୀ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ? ଆପଣ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ଦେଖାଇଲେ? ଆପଣ ଆମକୁ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି, ଆମର ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ଦେଶରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।
ମହିଳା ଜଣକ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଯାହା କିଛି ହାସଲ କରିଛୁ ତାହା ପାଇଁ ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, ତେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଆପଣ କିପରି କହିପାରିବେ ଯେ ଏବେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବୁ? ଆପଣ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲେ, ଏବଂ ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଏବଂ କହିପାରିବେ ଯେ ଆମର ଏଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ?
ଭାନ୍ସ କହିତିଲେ ଯେ, ଆମେରିକା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ପ୍ରବାସ ସ୍ତର ହ୍ରାସ କରିବା ଉଚିତ୍, ଏବଂ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍ ଯେ, ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଇନଗତ ପ୍ରବାସ ପଥ ଦେଇ ଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଆମେରିକାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର କାମ ହେଉଛି "ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ"ର ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା।