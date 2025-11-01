ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) କହିଛି। ତଥାପି, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ, ନଭେମ୍ବରରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ, ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଉପଦ୍ୱୀପର କିଛି ଅଂଶରେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Child custody: ଘରୁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ତଡି ପିଲାର କଷ୍ଟଡି ପିତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ: ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବିଷୁବ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଲା-ନିନା ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି। ଫଳରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲା-ନିନା ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ।
ଆଇଏମଡି କହିଛି ଯେ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଉପଦ୍ୱୀପର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଭେମ୍ବରରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ନଭେମ୍ବରରେ ସ୍ଥିତି ଉଷ୍ଣ ରହିବ
ପୂର୍ବରୁ, ଆଇଏମଡି କହିଥିଲା ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର-ଡିସେମ୍ବର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଭାରତରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ୧୧୨.୧ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୪୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Supreme court's mportant verdict: ପ୍ରେମ କାମନା ନୁହେଁ: ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖଲାସ୍ କଲେ କୋର୍ଟ
ଆଇଏମଡି ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବରରେ ସ୍ଥିତି ଉଷ୍ଣ ରହିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବ। ତେବେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଶୀତଦିନ ତୁଳନାରେ ଉଷ୍ଣ ରହିବ।