ୱାସିଂଟନ: ପ୍ୟୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେରିକୀୟ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶିକ୍ଷାଗତ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସାକ୍ଷର ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହିନ୍ଦୁ ନାଗରିକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ୨୦୨୩-୨୪ ରେ ଆମେରିକାର ଧାର୍ମିକ ଭୂଦୃଶ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ବୟସ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
୭୦ ପ୍ରତିଶତ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଖରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅଛି
ପ୍ୟୁ ରିସର୍ଚ୍ଚର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି କମରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆମେରିକାର ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ଜାତୀୟ ହାରର ଦୁଇଗୁଣାରୁ ଅଧିକ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଯେ, ଆମେରିକାର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ୟାରିୟର ହାସଲ ପ୍ରତି ବେଶ୍ ସଚେତନ।
ତାଲିକାରେ ଇହୁଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ନାତକ ହାର ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଇହୁଦୀଙ୍କ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ୪୫ ପ୍ରତିଶତ ଓ ମୁସଲମାନ ୪୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଲେଜ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି। ଯାହା ହାରାହାରି ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ଜାତୀୟ ହାର ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।
ପ୍ୟୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସର୍ଭେ ପ୍ରାୟ ଆଠ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଯାହା ୧୭ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୩ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୪ ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟୟନର ସତ୍ୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ମୋଟ ୩୬,୯୦୮ ଆମେରିକୀୟ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଅନଲାଇନରେ ଓ କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଥିଙ୍କଟ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ୧୯ ଫେବ୍ରୁଆରି, ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।