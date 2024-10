ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଆମେରିକାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ଦିନ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସହରର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଛୁଟିଦିନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମେୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଦିଲୀପ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦୀପାବଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର।

ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହା ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ। ଶେଷରେ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି ମେୟର ଏରିକ ଆଡାମସଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ୧ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା ତଥା ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦର୍ଶାଇ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପାବଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଛୁଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖ ଦୀପାବଳି ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ପରଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଚାପ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୀପାବଳିକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଛୁଟିଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଚୌହାନ ମେୟର ଏରିକ ଆଡାମସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେ ମେୟର ଏରିକ୍ ଆଡାମସ୍ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ।

