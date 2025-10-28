ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା। ଏସିଡି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଟିଭିକୁ କହିଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ରଚିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର?
ଅକିଲ ଖାନ ନାମକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିବା ସହିତ ଏକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି।
ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ମାମଲାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅକିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ - ଇଶାନ ଓ ଅରମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଥିଲେ।
ରବିବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀର ଅଶୋକ ବିହାରର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କଲେଜ ନିକଟରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ପୁଲିସ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା। ପରେ ଅକିଲଙ୍କର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍ଗି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଥିଲେ।
ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଅକିଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ନକଲି ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ।
କ’ଣ କହୁଛି ପୁଲିସ୍?
ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏସିଡ୍ କିଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆକ୍ରମଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚରନା କରିଥିଲେ। ଅକିଲଙ୍କର, ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଇଶାନ ଏବଂ ଅରମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏଫଆଇଆରରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ।
