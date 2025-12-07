ରିଗା: ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯେ, ମହିଳାମାନେ ଏବେ ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଉଛନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଲାଟିଭିଆରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଉଛି। ଦେଶରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁ ଗୁଣ ଅଧିକ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ମହିଳା ଘରକାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ "ସ୍ୱାମୀ"ଙ୍କୁ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ୟୁରୋଷ୍ଟାଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦେଶରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ୧୫.୫% ଅଧିକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ବିଦେଶରେ ସାଥୀ ଖୋଜା

 ନିଜ ଦେଶରେ ସୀମିତ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗୁ ଅନେକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ସାଥୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ସ୍ବାମୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।

 ଭଡ଼ାରେ ସ୍ୱାମୀ କିଣା

ଦୈନନ୍ଦିନ ଘରକାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ସାଥୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଅନେକ ଲାଟିଭିଆନ୍ ମହିଳା ଏପରି ସେବା ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ଯାହା ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଥାଏ।  Komanda24 ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ "ମେନ୍ ୱିଥ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍" ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏକ ବିକଳ୍ପ ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପ୍ଲମ୍ବିଂ,ବଢ଼େଇ କାମ, ମରାମତି ଏବଂ ଟିଭି ସଂସ୍ଥାପନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ କିଣା ଯାଇପାରିବ।

ଆଉ ଏକ ସେବା, Remontdarbi.lv, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ "ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ" ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ଭଡ଼ା ସ୍ବାମୀମାନେ ରଙ୍ଗ କରିବା, ପରଦା ସଜାଡ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।

ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଉଛି?

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଲାଟିଭିଆର ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସନ୍ତୁଳନର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଜୀବନକାଳ କମ ହେବା, ଯାହା ଅଧିକ ଧୂମପାନ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଟଲାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଲାଟିଭିଆର ୩୧% ପୁରୁଷ ଧୂମପାନ କରନ୍ତି, ଯାହା କେବଳ ୧୦% ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ, ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଓଜନ କିମ୍ବା ମେଦବହୁଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକାଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।

ସମାଜବିଜ୍ଞାନୀ ବାଇବା ବେଲାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଥମେ ୩୦ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀରେ, ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁହାର ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତିନି ଗୁଣା ଅଧିକ।

ମହିଳାମାନେ ୧୧ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବଞ୍ଚନ୍ତି

ୟୁରୋଷ୍ଟାଟ୍ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଲାଟିଭିଆର  ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷ ବର୍ଗଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ ୪୪.୧ ବର୍ଷ। ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧା ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୧୪.୯ । ନିଜ ଜୀବନ ନେଉଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ୮୦% ରୁ ଅଧିକ। ଲାଟିଭିଆର ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ୧୧ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଲାଟିଭିଆନ୍ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଘରୋଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଧୁନିକ ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି।