ୱାଶିଂଟନ: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଦାବି କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କାମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପରେ, ଉଭୟ ଦେଶ ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଉଭୟ ଦେଶକୁ  କଲ୍ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ କାମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିବି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବି। ସେମାନେ ପୁଣି ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କରିବି। ଆମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ।

ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ କାମ୍ବୋଡିଆନ୍ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ସି ସାକେଟ ରାଜ୍ୟର କାନ୍ଥରାଲାକ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁ ଫା ଲେକ୍-ପ୍ଲାନ୍ ହିନ୍ ପାଟ କୋନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ, ଉବୋନ୍ ରାଚଥାନି ପ୍ରଦେଶର ନାମ୍ ୟୁଏନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଚୋଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ ମା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା।

ପୁଣି ଉଠାଇଲେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ତାଙ୍କ ବିବୃତିରେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଶ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୋସୋଭୋ ଏବଂ ସର୍ବିଆ, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ, ମିଶର ଏବଂ ଇଥିଓପିଆ, ଆର୍ମେନିଆ ଏବଂ ଆଜରବୈଜାନ ଆଦି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢୁଥିଲେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି।

