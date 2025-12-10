ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୬୯ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମାତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଯାହା DAକୁ ୫୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତଥାପି, ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିସନର ଶେଷ ତାରିଖ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ, ଜାନୁଆରି ୨୦୨୬ ରେ DA ସଂଶୋଧନ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିସନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରେ।
କାହିଁକି କେବଳ ୨% DA ବୃଦ୍ଧି?
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ DA ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (AICPI-IW) ର ୧୨ ମାସର ହାରାହାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିସନ ଅଧୀନରେ, DA ଗଣନା କରିବାର ସୂତ୍ର ଏହି ହାରାହାରି ସୂଚକାଙ୍କରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ସୂଚକାଙ୍କ ୧୪୬.୫ ରୁ ୧୪୭.୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାହା ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଛୋଟ ବୃଦ୍ଧି। ସୂଚକାଙ୍କରେ ଏହି କମ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏଥର DA ମାତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୨୦୧୯ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର DA ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ସେସବୁର ହାର ତିନି ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ହାର କମ୍ ହୋଇପାରେ।
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିସନ ଲାଗୁ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଯେ, DA ବୃଦ୍ଧି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ତଥାପି, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିସନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ସଠିକ୍ ତାରିଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନାହାନ୍ତି। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ସରକାର ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିସନ ଅଧୀନରେ ଶେଷ ସଂଶୋଧନ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ DA ତିନି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ୫୫ ରୁ ୫୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିସନ ଉପରେ ରହିଛି। ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ସଂସଦରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ସଂସଦକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିସନ ଗଠନ ହୋଇସାରିଛି। ତଥାପି, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିସନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ସଠିକ୍ ତାରିଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନାହାନ୍ତି। କମିସନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ୧୮ ମାସ ସମୟ ଅଛି।
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର
କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ ବେତନ କମିସନ ଲାଗୁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DA ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିବ କି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିସନ ଲାଗୁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DA ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ରୂପରେ ଜାରି ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌଳିକ ଦରମା ଉପରେ ଆଧାର କରି DA ଗଣନା କରାଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପରି ଜାନୁଆରି ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ।
ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହୋଇଛି ଯେ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିସନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ବିଦ୍ୟମାନ DA ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମାରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ, ଯାହା ବେତନ ଗଠନ, ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ କୋଟି କୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।